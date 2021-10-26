Тест-полоска для определения глюкозы в крови Accu-Chek Active 50ШТ Roche Diagnostics GmbH Швейцария
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Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Тест полоски №50 для определения глюкозы в крови "Roshe Diagnostics GmbH Швейцария
"
Минимальная партия
2
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1500₽c НДС
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