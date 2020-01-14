Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETMR-2000 2000ВТ 220В IP24 25М2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETMR-2000 2000ВТ 220В IP24 25М2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETMR-2000 2000ВТ 220В IP24 25М2- Приборы отопительные электрические
    3
    Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETMR-2000 2000ВТ 220В IP24 25М2

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 4990
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7440
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Тюменская область, Томская область, Иркутская область
      Подробнее
      7440c НДС
    • ООО "Нью Лайн Компани"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6240
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6240c НДС
    • ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5170
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6204
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6204c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5080
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6096
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6096c НДС
    • ООО "СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4362
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5234,4
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5234,4c НДС
    • ООО "КОМПСТАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4158,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4990
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Хабаровский край, Красноярский край, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Томская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Тюменская область, Камчатский край, Иркутская область
      Подробнее
      4990c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Радиатор масляный ЭРМПБ-1.5 1500ВТ 220В 7 секций
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Радиатор масляный Electrolux EOH/M-9157 1500ВТ 7 секций 20М2 белый 335х250х650ММ 8.7КГ Китай
    Приборы отопительные электрические
    от 5400
    В корзину
    Радиатор Electrolux Sport line EOH/M-5209N 2000/1200/800ВТ 220В 9 секций 25М2 240х405х620ММ 8.9КГ Китай
    Приборы отопительные электрические
    от 5270,7
    В корзину
    Радиатор электрический Ballu BOH/CL-05WRN 1000 5 секций Китай
    Приборы отопительные электрические
    от 2036
    В корзину
    Радиатор масляный Electrolux EOH/M-3105 1000ВТ 5 секций
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Пушка тепловая СФО-18 18КВТ 380В 1700М3/Ч
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Пушка тепловая Master BV 77 E
    Приборы отопительные электрические
    от 75152
    В корзину
    Пушка тепловая СФО-6Н 6кВт 220В
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Пушка тепловая "Neoclima" ТПП-12 12КВТ
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Пушка тепловая газовая BALLU BHG-85 75кВт 2300М3/Ч 2.2-2.6КГ/Ч 13.5КГ
    Приборы отопительные электрические
    от 17590
    В корзину
    Пушка тепловая газовая BALLU BHG-20 17кВт 400М3/Ч 1.1-1.7КГ/Ч 5.5КГ
    Приборы отопительные электрические
    от 7908
    В корзину
    Пушка тепловая электрическая BALLU BHP-M-36 36/18/0кВт 380В 2500М3/Ч 23.1КГ
    Приборы отопительные электрические
    от 25140
    В корзину
    Позвонить