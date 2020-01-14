Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETMR-2000 2000ВТ 220В IP24 25М2- Приборы отопительные электрические
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