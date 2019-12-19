Шкаф для ключей настенный на 40-70 ключей 400х500х100ММ орех (дуб мореный) ДСП дведца на магните с прозрачным пластиком/ врезанный мебельный замок с набором ключей (2-3ШТ) Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для ключей настенный на 40-70 ключей 400х500х100ММ орех (дуб мореный) ДСП дведца на магните с прозрачным пластиком/ врезанный мебельный замок с набором ключей (2-3ШТ) Россия- Шкафы металлические прочие