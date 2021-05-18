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    Главная / Торговый портал / Пылесосы бытовые / Пылесос промышленный (профессиональный) Taski Vento 15S 1000ВТ 61ДЕЦИБЕЛ 420х390х480ММ 8КГ 10.5М для сухой уборки
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пылесос промышленный (профессиональный) Taski Vento 15S 1000ВТ 61ДЕЦИБЕЛ 420х390х480ММ 8КГ 10.5М для сухой уборки

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос промышленный (профессиональный) Taski Vento 15S 1000ВТ 61ДЕЦИБЕЛ 420х390х480ММ 8КГ 10.5М для сухой уборки- Пылесосы бытовые
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    Пылесос промышленный (профессиональный) Taski Vento 15S 1000ВТ 61ДЕЦИБЕЛ 420х390х480ММ 8КГ 10.5М для сухой уборки

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