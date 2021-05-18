Пылесос бытовой Samsung SC6573 1800ВТ 1.5Л 7.8КГ
Пылесосы бытовые
от 6300₽
Пылесос универсальный аккумуляторный Hilti VC 5-A22 330ВТ 3.5Л 380х223х284ММ 2187662
Пылесосы бытовые
от 16512₽
Пылесос промышленный (строительный) Энкор Корвет-65 2200ВТ 220В 100ММ 306.4Л 1160х550х570ММ 50КГ 3 патрубка для сбора стружки
Пылесосы бытовые
от 81480₽
Пылесос профессиональный пылеводосос Meran VC-3/100T R 3000ВТ 220В 100Л 600х900х600ММ 10КГ 3 турбины
Пылесосы бытовые
от 63180₽
Пылесос промышленный Wurth ISS30-L-Automatic 1200ВТ 220-240В 67ДЕЦИБЕЛ 17Л 35ММ 30Л 560х370х580ММ 14.2КГ 7.5М 07011330
Пылесосы бытовые
от 89000₽
Пылесос хозяйственный Karcher WD 6 P Premium 1300ВТ 71ДЕЦИБЕЛ 30Л 694х418х382ММ 9.1КГ желтый 6М
Пылесосы бытовые
от 22000₽
Пылесос промышленный Дастпром ПП-220/20.4-1.5 1.5ВТ 20Л;ДМ3 640х510х1070ММ 27КГ
Пылесосы бытовые
от 38400₽
Пылесос LG VK76A01ND 2000ВТ 78ДЕЦИБЕЛ 1.5Л 440х280х260ММ 5.2КГ
Пылесосы бытовые
от 8520₽
Пылесос строительный Зубр Мастер ПУ-20-1400 М3 1400ВТ 220В 32ММ 20Л 6КГ строительный
Пылесосы бытовые
от 5856,2₽
Пылесос промышленный Bosch GAS SFC 1200ВТ 20Л;ДМ3
Пылесосы бытовые
от 12980₽
Пылесос моющий Karcher SE 4002 1400ВТ 220В 35ММ 385х385х500ММ шланг 2М 1.081-140
Пылесосы бытовые
от 27360₽
Пылесос электровеник Karcher KB 5 3.7В 0.37Л 215х230х1120ММ 1.5КГ с аккумулятором Li-Ion
Пылесосы бытовые
от 8690₽