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    Главная / Торговый портал / Пылесосы бытовые / Пылесос Kranzle Ventos 30E 2400ВТ 220В 72ДЕЦИБЕЛ 17Л;ДМ3 32Л;ДМ3 485x380x550ММ 9.9КГ для сухой и влажной уборки
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пылесос Kranzle Ventos 30E 2400ВТ 220В 72ДЕЦИБЕЛ 17Л;ДМ3 32Л;ДМ3 485x380x550ММ 9.9КГ для сухой и влажной уборки

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос Kranzle Ventos 30E 2400ВТ 220В 72ДЕЦИБЕЛ 17Л;ДМ3 32Л;ДМ3 485x380x550ММ 9.9КГ для сухой и влажной уборки- Пылесосы бытовые
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    Пылесос Kranzle Ventos 30E 2400ВТ 220В 72ДЕЦИБЕЛ 17Л;ДМ3 32Л;ДМ3 485x380x550ММ 9.9КГ для сухой и влажной уборки

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