Лента стальная нержавеющая 0.8ММ 350ММ М НТ НО 08Х18Н10Т 3 Е ГОСТ 4986-79

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента стальная нержавеющая 0.8ММ 350ММ М НТ НО 08Х18Н10Т 3 Е ГОСТ 4986-79- Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм