Папка деловая для офиса Алекс 260x25x340ММ черная экокожа 2 отделения 800834

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Папка деловая для офиса Алекс 260x25x340ММ черная экокожа 2 отделения 800834- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона