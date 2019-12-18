Спецификация
Производство обуви
Характеристики
Полуботинки с верхом из натуральной кожи с тиснением «Бартон», толщиной 1,8-2,0 мм, устойчивой к многократному изгибу не менее 600 тысяч циклов, и искусственных материалов с защитным полиуретановым покрытием.
Мягкий кант и глухой противопылевый клапан, дублированный поролоном и подкладкой, обеспечивают комфорт при эксплуатации.
Защитный металлический подносок ударной прочностью не менее 200Дж.
Комбинированная подкладка из обладающих высокой износостойкостью и паропроницаемостью сетчатого 3D-материала «Mesh» серого цвета и нетканого материала, абсорбирующего влагу.
«Дышащая» перфорированная вкладная стелька, за счет анатомической формы и упругости применяемого материала «EVA», дублированного износостойким текстильным материалом, предохраняет мышцы ног от усталости, снижая ударную нагрузку, воздействующую на суставы во время активных физических работ.
Фурнитура – металлические петли с антикоррозийным покрытием, для быстрой шнуровки.
Надежная фиксация на ноге с помощью шнурков с внутренним сердечником, предотвращающим образование узлов и обеспечивающим быструю расшнуровку.
Удобная полноразмерная обувная колодка, облегченная подошва обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта.
Литьевой метод крепления подошвы к заготовке верха обуви осуществляется за счет проникновения (адгезии) полиуретана в материалы верха и основную стельку, таким образом получается высокопрочное, герметичное, монолитное соединение по всей площади подошвы.
Облегченная однослойная полиуретановая подошва устойчива к воздействию химических факторов (нефть, машинное масло, бензин, кислота и щелочь концентрацией до 20% и др.), выполнена из вспененного полиуретана (ПУ), обладает амортизирующими и теплоизоляционными свойствами, гасит ударные нагрузки, устойчива к деформации и истиранию, глубина протектора 4 мм, обладает эффектом самоочищения.
Налив из полиуретана в области носка обеспечивает дополнительную защиту от ударов, а также защищает обувь от истирания при работе на коленях.
Подошва устойчива к воздействию температур от -20 до +100 0C. Товарный знак «TALAN».
Размерный ряд с 36 по 47. Обувь упаковывается в транспортные короба по 15 пар в коробе.
Соответствуют ТР ТС 019/2011, изготовлены по ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95.
Предназначены для защиты: от механических воздействий - ударов в носочной части энергией не менее 200 Дж (Мун200), истирания (Ми), от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж), от химических факторов (нефть и нефтепродукты) (Нс, Нм), общих производственных загрязнений (З)
Вес пары (в среднем) - около 1,05 кг
Объем пары (в среднем) - около 0,008 куб.м.