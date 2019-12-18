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    Главная / Торговый портал / Обувь повседневная с верхом из кожи / Полуботинки Стандарт-М черный натуральная кожа однослойная ПУ металлический подносок ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Полуботинки Стандарт-М черный натуральная кожа однослойная ПУ металлический подносок ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полуботинки Стандарт-М черный натуральная кожа однослойная ПУ металлический подносок ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99- Обувь повседневная с верхом из кожи
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    Полуботинки Стандарт-М черный натуральная кожа однослойная ПУ металлический подносок ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99

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    Цена
    от 987,84
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      925
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1110
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Полуботинки с верхом из натуральной кожи с тиснением «Бартон», толщиной 1,8-2,0 мм, устойчивой к многократному изгибу не менее 600 тысяч циклов, и искусственных материалов с защитным полиуретановым покрытием. Мягкий кант и глухой противопылевый клапан, дублированный поролоном и подкладкой, обеспечивают комфорт при эксплуатации. Защитный металлический подносок ударной прочностью не менее 200Дж. Комбинированная подкладка из обладающих высокой износостойкостью и паропроницаемостью сетчатого 3D-материала «Mesh» серого цвета и нетканого материала, абсорбирующего влагу. «Дышащая» перфорированная вкладная стелька, за счет анатомической формы и упругости применяемого материала «EVA», дублированного износостойким текстильным материалом, предохраняет мышцы ног от усталости, снижая ударную нагрузку, воздействующую на суставы во время активных физических работ. Фурнитура – металлические петли с антикоррозийным покрытием, для быстрой шнуровки. Надежная фиксация на ноге с помощью шнурков с внутренним сердечником, предотвращающим образование узлов и обеспечивающим быструю расшнуровку. Удобная полноразмерная обувная колодка, облегченная подошва обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта. Литьевой метод крепления подошвы к заготовке верха обуви осуществляется за счет проникновения (адгезии) полиуретана в материалы верха и основную стельку, таким образом получается высокопрочное, герметичное, монолитное соединение по всей площади подошвы. Облегченная однослойная полиуретановая подошва устойчива к воздействию химических факторов (нефть, машинное масло, бензин, кислота и щелочь концентрацией до 20% и др.), выполнена из вспененного полиуретана (ПУ), обладает амортизирующими и теплоизоляционными свойствами, гасит ударные нагрузки, устойчива к деформации и истиранию, глубина протектора 4 мм, обладает эффектом самоочищения. Налив из полиуретана в области носка обеспечивает дополнительную защиту от ударов, а также защищает обувь от истирания при работе на коленях. Подошва устойчива к воздействию температур от -20 до +100 0C. Товарный знак «TALAN». Размерный ряд с 36 по 47. Обувь упаковывается в транспортные короба по 15 пар в коробе. Соответствуют ТР ТС 019/2011, изготовлены по ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95. Предназначены для защиты: от механических воздействий - ударов в носочной части энергией не менее 200 Дж (Мун200), истирания (Ми), от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж), от химических факторов (нефть и нефтепродукты) (Нс, Нм), общих производственных загрязнений (З) Вес пары (в среднем) - около 1,05 кг Объем пары (в среднем) - около 0,008 куб.м.
      Минимальная партия
      200
      Регионы поставки
      Подробнее
      1110c НДС
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      823,2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      987,84
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      154
      Регионы поставки
      Подробнее
      987,84c НДС
    • ООО "АВК ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТЕХНОАВИА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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