Фотобарабан Drum NV Print NV-CEXV14DU черный 50000 страниц совместимый

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Drum NV Print NV-CEXV14DU черный 50000 страниц совместимый- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства