Гардероб встроенный шкаф встройка 600х700х2300ММ светло-бежевый плитный материал ИП Ткаченко С.В.

Шкаф лабораторный экранирующий Ш — 1М для проведения электрохимических экспериментов и иных исследований, в которых требуется экранирование металл Шкафы деревянные прочие Не указана В корзину

Каркас тумбы с дверцами и ящиками под оргтехнику 120х60х70СМ слоновая кость массив дуба Шкафы деревянные прочие Не указана В корзину

Каркас тумбы четырёхдверной сервисной 160х45х90СМ слоновая кость массив дуба Шкафы деревянные прочие Не указана В корзину

Каркас тумбы мобильной 49х46х59СМ слоновая кость массив дуба Шкафы деревянные прочие Не указана В корзину

Шкаф лабораторный общелабораторный ШЛ-60.50.202 600×500×2025ММ Шкафы деревянные прочие Не указана В корзину

Шкаф лабораторный для хранения баллонов ШДБ-40.40.182 400х400х1825ММ цепь для одного баллона на 40Л, резиновый коврик на дне Шкафы деревянные прочие Не указана В корзину

Полка универсальная антресоль ЛДСП 16/32/кромка АВС 2ММ дуб кантербери 2000х500х495ММ трехдверная, петли с доводчиками, открывание наверх, ручки 128ММ, хром матовый, задняя стенка ЛДСП Шкафы деревянные прочие от 44500 ₽ В корзину

Гардероб встроенный в нишу купе 2040х2250х550ММ титан ЛДСП 16ММ разделен вертикальными перегородками на 2 равных секции. В каждой секции штанга для вешалок – хромированная труба 15х30мм, на фланцах, над штангой полка для головных уборов. Над полкой две ниши высотой 250ММ и 500ММ Шкафы деревянные прочие от 15480 ₽ В корзину

Комплект фасадов для шкафов с замком Мебель для руководителя Fregat 129Н101 742х734ММ ДСП 16ММ ABS-пластик ясень бакаут Шкафы деревянные прочие от 3005 ₽ В корзину

Шкаф лабораторный для баллонов NL-74-00-13 800х400х2000ММ 2 двери, пандус, цепь Шкафы деревянные прочие от 41490 ₽ В корзину

Шкаф лабораторный ЛАБ-800 ШП для посуды меламин белый 800х580х1810ММ Шкафы деревянные прочие Не указана В корзину