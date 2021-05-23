Шкаф для одежды Платан 600х550х2100ММ двери раздвижные (купе) 2-дверный светло-бежевый МДФ Эггер с телескопической штангой и полкой ИП Ткаченко С.В.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды Платан 600х550х2100ММ двери раздвижные (купе) 2-дверный светло-бежевый МДФ Эггер с телескопической штангой и полкой ИП Ткаченко С.В.- Шкафы для одежды деревянные