Отвод ОГ II 90°-530x15.5-К60-12.86(25)-В-5DN-3150/3150-40 ТУ 1469-002-68152804-2016 Пк-40 ТУ 24.20.40-001-38361568-2018

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод ОГ II 90°-530x15.5-К60-12.86(25)-В-5DN-3150/3150-40 ТУ 1469-002-68152804-2016 Пк-40 ТУ 24.20.40-001-38361568-2018- Фитинги для труб стальные, кроме литых