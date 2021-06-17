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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Табло световое Блик-С-12 Выход 12В 32х12х1.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP41
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Табло световое Блик-С-12 Выход 12В 32х12х1.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP41

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Табло световое Блик-С-12 Выход 12В 32х12х1.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP41- Светильники и осветительные устройства
    10
    Табло световое Блик-С-12 Выход 12В 32х12х1.5СМ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP41

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    Цена
    от 190
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    Поставщики
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12600
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12600c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      840
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      840c НДС
    • ООО "Авангард"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      800
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      12 В
      Минимальная партия
      7000
      Регионы поставки
      Подробнее
      800c НДС
    • ООО "ЭКОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      567,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      670
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      670c НДС
    • ООО "ЭволетМонтажЭлектро"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      599,72
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      599,72
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Блик-ЗС-12 Выход
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      599,72c НДС
    • ООО "РУТОВАРЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      381,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      458
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      458c НДС
    • Индивидуальный предприниматель Куница Евгений Илларионович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      456
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      456
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Блик-С-12 "ВЫХОД" световой оповещатель
      Минимальная партия
      9000
      Регионы поставки
      Подробнее
      456c НДС
    • ООО "КОРСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      379,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      447,3
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      447,3c НДС
    • ООО "ТехкомПоставка"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      379,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      447,3
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      447,3c НДС
    • ООО "Риэль"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      367,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      433,86
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Башкортостан
      Подробнее
      433,86c НДС
    • ООО "Сервис Про"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      367,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      433,86
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 "Выход"
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      433,86c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      350
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      413
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      413c НДС
    • ООО "РТЭС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      339,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      401
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      401c НДС
    • ООО "ВЕТТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      317,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      374,58
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Блик-ЗС-12 Выход Светоуказатель светодиодный; U-пит.10...14 В; I-потр.70 мА; IP41; t-раб.-40...+55°С; 316х112х13,5 мм
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Свердловская область, Тюменская область, Московская область
      Подробнее
      374,58c НДС
    • ООО "ПРОМГАЗПРИБОРПРОЕКТ К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      303,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      358
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Московская область
      Подробнее
      358c НДС
    • ООО "ПКП "ТГС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      300
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      354
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      354c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      269
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      322,8
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      322,8c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      264,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      312
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      312c НДС
    • ООО "КАСТЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      260
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      306,8
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      потребляемая мощность 90мА, IP41, 320х120х15мм, диапазон рабочих температур -40…+55
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      306,8c НДС
    • ООО "ТРАНСМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ООО "ОПТТЕХСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      225
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      270
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      270c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ БИАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      220,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      260
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      260c НДС
    • ООО "РУТОВАРЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      208,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Блик-ЗС-12 Выход Светоуказатель светодиодный; U-пит.10...14 В; I-потр.70 мА; IP41; t-раб.-40...+55°С; 316х112х13,5 мм
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • ЖУКОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      194,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      229
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      229c НДС
    • ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ АВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      187,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      221
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      221c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      183,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      220
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      220c НДС
    • ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЮГРЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      179,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      212,16
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      12 В
      Минимальная партия
      7000
      Регионы поставки
      Подробнее
      212,16c НДС
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      172,88
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      204
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      204c НДС
    • ООО "УНИКОРН ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      169,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      200
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      200c НДС
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      166,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      197
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      197c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      161,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      190
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      190c НДС
    • ООО "РЕГЕНЕРАЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ЗАО "ПИРАНТ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АГС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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