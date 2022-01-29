Кабель силовой с медной жилой ПВХ КГ 4х35ММ2 1КВ -40...+50 ГРАД ЦЕЛЬС 150М ГОСТ Р 53769-2010

Характеристики

Технические характеристики кабеля КГ 4х35 Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц Номинальное постоянное напряжение 1000 В Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц Время выдержки при испытании 5 мин Длительно допустимая токовая нагрузка 150 А Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 50 МОм·км Строительная длина не менее 150 м Маломеры в партии не более 20% кусками от 20 м Допустимая температура нагрева жил 75 °С Минимальный радиус изгиба 8 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −40...+50 °C Срок службы не менее 4 лет с даты изготовления