Характеристики

Технические характеристики провода ПЩС 6,0 Электрическое сопротивление жилы не более 3,5 Ом/км Длительно допустимая токовая нагрузка 50 А Разрывное усилие не менее 1047 Н Минимальная масса отрезка 1,34 кг Маломеры в партии не более 10% кусками от 0,536 кг Диапазон рабочих температур −60...+230 °C Срок службы не менее 15 лет с даты производства Минимальная наработка 10 000 ч при 20 °С 200 ч при 200 °С