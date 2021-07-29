Шкаф для документов закрытый Берлин BR81.0243 900х430х930ММ венге/серый ДСП 18ММ/22ММ/28ММ 2-дверный 2-х уровневый
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Берлин BR81.0243 900х430х930ММ венге/серый ДСП 18ММ/22ММ/28ММ 2-дверный 2-х уровневый- Шкафы офисные деревянные
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Характеристики
Шкаф 2-х ур. Под МФУ.артикул BR81.0243 ,цвет (дрифт/серый) размер 90*43*93,рабочие поверхности - 28 мм ДСП
кромка рабочих поверхностей – профильная 2 мм ABS
каркасы столов – 22 мм ДСП; металлические
каркасы тумб и шкафов - 18 мм ДСП