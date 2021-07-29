Шкаф для документов Берлин BR81.0551 900х430х2080ММ дрифт/серый ДСП 18ММ/22ММ/28ММ 2-дверный высокий
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Берлин BR81.0551 900х430х2080ММ дрифт/серый ДСП 18ММ/22ММ/28ММ 2-дверный высокий- Шкафы офисные деревянные
5
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Шкаф для документов со стеклом.Серия Берлин артикул BR81.0551,цвет (дрифт/серый),размер 90x43x208, рабочие поверхности - 28 мм ДСП
кромка рабочих поверхностей – профильная 2 мм ABS
каркасы столов – 22 мм ДСП; металлические
каркасы тумб и шкафов - 18 мм ДСП