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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол рабочий эргономичный Берлин R B113 каркас ДСП ДСП 1400х800х740ММ дрифт/серый 18/22/28ММ угловой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол рабочий эргономичный Берлин R B113 каркас ДСП ДСП 1400х800х740ММ дрифт/серый 18/22/28ММ угловой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий эргономичный Берлин R B113 каркас ДСП ДСП 1400х800х740ММ дрифт/серый 18/22/28ММ угловой- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол рабочий эргономичный Берлин R B113 каркас ДСП ДСП 1400х800х740ММ дрифт/серый 18/22/28ММ угловой

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    Цена
    от 11690
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12007,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14409,12
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол угловой.Серия Берлин артикул R B113 ,цвет (дрифт/серый) размер 140х80х74 рабочие поверхности - 28 мм ДСП ,кромка рабочих поверхностей – профильная 2 мм ABS каркасы столов – 22 мм ДСП; металлические каркасы тумб и шкафов - 18 мм ДСП
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      14409,12c НДС
    • ИП Родя П.О.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11690
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      11690
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      11690c НДС

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