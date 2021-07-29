Шкаф для документов Тесс TES28455140/TES28457480/TES28442401 600х430х1950ММ венге ЛДСП 18ММ/25ММ 2-дверный высокий, регулируемые опоры
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Тесс TES28455140/TES28457480/TES28442401 600х430х1950ММ венге ЛДСП 18ММ/25ММ 2-дверный высокий, регулируемые опоры- Шкафы офисные деревянные
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