Плита ОСП OSB-3 2500х1250х15ММ
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
от 958,16₽
Плита ОСП OSB 12х1022х244ММ
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
Не указана
Плита ОСП OSB-3 Kronospan 12х2500х1250ММ
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
от 1078,8₽
Плита ОСП OSB-3 Ultralam 2500х1250х8ММ для пола, стен, кровли
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
от 3580₽
Плита ОСП OSB-3 2500х1250х15ММ ГОСТ 10632-2007 стандарт EN 300, ровная грань
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
от 900₽
Плита ОСП OSB-3 2500х1250х12ММ 3.1м2
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
от 718₽
Плита ОСП OSB-3 Kronospan 9x2440x1220ММ (американский стандарт)
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
Не указана
Плита ОСП OSB-3 12х2500х1250ММ для пола и крыши 643000344
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
от 1975₽
Плита ОСП OSB-3 2500х1250х9ММ ГОСТ 10632-2007
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
от 600₽
Плита ОСП OSB-3 2500х1250х9ММ ГОСТ 10632-2007
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
от 189,7₽
Плита ОСП OSB-3 Леруа Мерлен 2500х1250х15ММ
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
Не указана
Плита ОСП OSB-9 2500х1250х9ММ
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов
от 670₽