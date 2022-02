Система хранения данных Lenovo TCH ThinkSystem DE2000H iSCSI/FC HFA Rack 2U 2x8Gb Cache,8х800GB 3DWD SFF SSD(upto24),4x10Gb iSCSI/4x16Gb FC base prts(noSFPs upto4x4M17A13527),10Gb iSCSI/16Gb FC Universal SFP+ Module (LC connector),iSCSI activ,2x1.5m p/c,2x913W,(former 7Y71A003WW)ГБАЙТ в составе: Твердотельный накопитель Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 800GB 3DWD SFF SSD 2U24 (for DE2000H/DE4000H/DE6000H/DE4000F/DE6000F) - 8ШТ, Оптический приемопередатичик Lenovo TCH 10Gb iSCSI/16Gb FC Universal SFP+ Module (LC connector) (to use with DE2000H/DE4000H/DE6000H/DE4000F/DE6000F) [арт. 4M17A13527] - 4ШТ

Устройства запоминающие внешние

от 698455,2 ₽