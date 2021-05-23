Характеристики

Размер (ШxВxГ) 94,8x45,5x218 Шкаф состоит из каркаса (полки верхней, полки нижней, двух боковин, полки силовой и трех съемных), двух выдвижных вешала, двух дверей, зеркала и двух задних стенок. Верхняя полка изготовлена из МДФ толщиной 25 мм и покрыта пленкой ПВХ по технологии «постформинг». Каркас и полка изготовлены из ЛДСП 19 мм и облицованы кромкой ПВХ толщиной от 0,4 мм. Задняя стенка шкафа, состоящая из двух частей с пластиковым соединительным профилем, выполнена из облицованной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3 мм. Двери глухие, изготовлены из ЛДСП толщиной 19 мм и облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Двери устанавливаются на автоматические петли, все шарниры которых имеют трехмерное регулирование. Регулирование дверей по высоте происходит посредством ответных планок. Двери комплектуются металлическими ручками серого цвета. Размер ручки 11,5 см. Шкаф устанавливается на металлические опоры высотой 6 см квадратного сечения не менее 25х25 (мм) должны быть покрыты порошковой краской серого цвета с пластиковым основанием черного цвета с возможностью регулировки с учетом неровностей пола в пределах 1 см. Шкаф укомплектован замком.