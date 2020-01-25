Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные / Доска обрезная хвойная 25х100ММ 25% ГОСТ 8486-86
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Доска обрезная хвойная 25х100ММ 25% ГОСТ 8486-86

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска обрезная хвойная 25х100ММ 25% ГОСТ 8486-86- Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    2
    Доска обрезная хвойная 25х100ММ 25% ГОСТ 8486-86

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 15141
    В корзину
    Единица измерения:
    М3
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "БПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12617,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15141
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15141c НДС
    • ИП Савенков Е.М.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Вальта-2"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Брус сосна 1-3 сорт 50х50х3000ММ ГОСТ 8486-86
    Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    от 47477,7
    В корзину
    Доска обрезная сосна 50х150ММ 6М естественной влажности
    Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    от 10500
    В корзину
    Доска обрезная хвойных пород 25x150x6000ММ
    Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    от 9027
    В корзину
    Доска обрезная хвойных пород 50х200х6000ММ
    Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    от 9027
    В корзину
    Доска обрезная 1 сорт 40х150х6000ММ 18-20% ГОСТ 8486-86, ГОСТ 6782.1-75
    Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    от 10890,22
    В корзину
    Доска необрезная хвойная 70х150х6000ММ ГОСТ 8486-83 и ГОСТ 2695-83
    Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    от 7200
    В корзину
    Доска обрезная хвойных пород 1-6 сорт 50x150x6000ММ не более 22% ГОСТ 8486-86 ОАО "ЮЛХ" Россия
    Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    Не указана
    В корзину
    Доска обрезная ель 1 сорт 6М 1000ММ 250ММ не более 22% ГОСТ 8486-86 ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    от 8000
    В корзину
    Доска обрезная березовая 1 сорт 2.9М 1000ММ 220ММ более 20% ГОСТ 2695-83 ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    от 7500
    В корзину
    Доска обрезная 25x100x6000ММ
    Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    от 7500
    В корзину
    Доска обрезная осина 1-3 сорт 1.1, 2.4М 100ММ 25, 50ММ естественной влажности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кировской области Россия
    Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    от 4700
    В корзину
    Доска обрезная строганая хвойная 6М ФКУ ИК-25 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить