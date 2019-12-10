Стол письменный прямой Квартал каркас ДСП ДСП 1800х980х770ММ клен бежевый 18/36ММ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стул офисный Бюрократ Виси металл хром ткань черный 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка ГОСТ 16371-2014
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
от 1200₽
Секция стола для переговоров центральная Кредо ЦС-001 20.003 1440х300х750ММ ЛДСП Эггер Древесина шорвуд/Сосна гавана черная
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 24900₽
Стол письменный эргономичный Alba AL-1.6R 906230 ЛДСП ЛДСП 1580х1180х750ММ 1580х1180х750 25ММ ПВХ 2ММ Беларусь
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 16058₽
Шкаф для документов закрытый Диалог 476994 748х357х750ММ миланский орех низкий
Шкафы офисные деревянные
от 3245₽
Стул для столовой мягкое сиденье/мягкая спинка Дебют 7/6-02 400х500х870ММ металл хром экокожа
Мебель офисная деревянная прочая
от 3048₽
Шкаф для документов закрытый Мебелюкс Премьер 201 896х438х2046ММ миланский орех темный ЛДСП 16ММ ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ 2-дверный двери распашные
Шкафы офисные деревянные
от 37200₽
Тумба офисная под оргтехнику под оргтехнику Эрго ТК1-08 804x600x610ММ бук бавария ДСП 16ММ ABS ДСП 22ММ
Тумбы офисные деревянные
Не указана
Стол офисный прямой Промет NT 120x70 металл ЛДСП 750х1200х700ММ белое дерево/серый RAL 9006
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 9408₽
Тумба офисная сервисная Tango ТМ9-04r 640х1220х530ММ орех
Тумбы офисные деревянные
от 10000₽
Стол письменный для персонала эргономичный правый Формула 2214 металл ЛДСП 1600х1400х740ММ дуб шамони светлый/серый металлик 25ММ с тумбой/3 ящика/верхний с замком ООО "АЛЬКОР" Россия
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Шкаф для документов Феликс 820х440х2195ММ орех ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ABS 2 и 0.4ММ 2 секции 2-дверный комбинированный со стеклом ГОСТ 16371-2014
Шкафы офисные деревянные
Не указана