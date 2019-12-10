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    Главная / Торговый портал / Столы деревянные для учебных заведений прочие / Стол ученический 2-х местный Просталь Стандарт клен 1200х550х760ММ металл, ЛДСП
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол ученический 2-х местный Просталь Стандарт клен 1200х550х760ММ металл, ЛДСП

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол ученический 2-х местный Просталь Стандарт клен 1200х550х760ММ металл, ЛДСП- Столы деревянные для учебных заведений прочие
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    Стол ученический 2-х местный Просталь Стандарт клен 1200х550х760ММ металл, ЛДСП

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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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