Установка для очистки вод КВО-0.25УБА М3/Ч с комплектом ЗИП АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС КГ ММ ООО НПФ Висма

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка для очистки вод КВО-0.25УБА М3/Ч с комплектом ЗИП АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС КГ ММ ООО НПФ Висма- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод