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    Главная / Торговый портал / Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла / Оборудование специальное Приспособление ДН80 Т2144.00.000 для контроля геометрии пера отливки лопатки рабочей 2-й ступени
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оборудование специальное Приспособление ДН80 Т2144.00.000 для контроля геометрии пера отливки лопатки рабочей 2-й ступени

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование специальное Приспособление ДН80 Т2144.00.000 для контроля геометрии пера отливки лопатки рабочей 2-й ступени- Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
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    Оборудование специальное Приспособление ДН80 Т2144.00.000 для контроля геометрии пера отливки лопатки рабочей 2-й ступени

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    Поставщики
    • ООО ПКФ "СПЕЦДЕТАЛЬ"
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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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