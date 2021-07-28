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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник потолочный универсальный светодиодный LPU-ПРИЗМА-PRO 36ВТ 230В 6500К 2800ЛМ 595х595х19ММ белый IP40 Нинбо Промес Импорт энд Экспорт Ко, Лтд Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник потолочный универсальный светодиодный LPU-ПРИЗМА-PRO 36ВТ 230В 6500К 2800ЛМ 595х595х19ММ белый IP40 Нинбо Промес Импорт энд Экспорт Ко, Лтд Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник потолочный универсальный светодиодный LPU-ПРИЗМА-PRO 36ВТ 230В 6500К 2800ЛМ 595х595х19ММ белый IP40 Нинбо Промес Импорт энд Экспорт Ко, Лтд Китай- Светильники и осветительные устройства
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    Светильник потолочный универсальный светодиодный LPU-ПРИЗМА-PRO 36ВТ 230В 6500К 2800ЛМ 595х595х19ММ белый IP40 Нинбо Промес Импорт энд Экспорт Ко, Лтд Китай

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    Цена
    от 516
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      18.0
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      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
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      1400
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      Минимальная партия
      0
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      1150
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Характеристики
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      Цена без НДС, руб.
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      750
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
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      Ставка НДС, %
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      Спецификация
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      0.0
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    • ООО "ГРАН"
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    • ООО "МЕГА-ОПТ"
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    • ООО "ЭЛЕКТРИКА"
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    • ООО "ТИМ САПЛАЙ"
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    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
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      Минимальная партия
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