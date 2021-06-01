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    Главная / Торговый портал / Машины для прополки и пропалыватели / Мотыга Зубр Эксперт 4-39487 сталь 150ММ деревянный черенок 1460ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мотыга Зубр Эксперт 4-39487 сталь 150ММ деревянный черенок 1460ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотыга Зубр Эксперт 4-39487 сталь 150ММ деревянный черенок 1460ММ- Машины для прополки и пропалыватели
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    Мотыга Зубр Эксперт 4-39487 сталь 150ММ деревянный черенок 1460ММ

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    Поставщики
    • ИП "Томашев Анатолий Юрьевич"
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      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
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