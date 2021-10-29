Бумага для факса рулонная Mega-fax 210ммх30мх12мм

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для факса рулонная Mega-fax 210ммх30мх12мм- Бумага для аппаратов и приборов