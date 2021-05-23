Шкаф для одежды Алсав Avance 6Ш.013.1 800х450х2116ММ 2-дверный дуб Шамони светлый ЛДСП 25ММ ЛДСП 16ММ ДВП 6ММ ПВХ 0.4 и 2ММ выдвижное вешало, полка под головные уборы

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды Алсав Avance 6Ш.013.1 800х450х2116ММ 2-дверный дуб Шамони светлый ЛДСП 25ММ ЛДСП 16ММ ДВП 6ММ ПВХ 0.4 и 2ММ выдвижное вешало, полка под головные уборы- Шкафы для одежды деревянные