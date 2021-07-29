Шкаф для документов Алсав Avance 6Ш.005.4 800х450х2116ММ дуб шамони светлый ЛДСП 25ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 2-дверный высокий со стеклом в алюминиевой раме

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Алсав Avance 6Ш.005.4 800х450х2116ММ дуб шамони светлый ЛДСП 25ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 2-дверный высокий со стеклом в алюминиевой раме- Шкафы офисные деревянные