Цена без НДС, руб.
7191,55
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Торговая марка: Easy Chair
Подробные характеристики
Материал обивки: экокожа
Цвет обивки: черный
Макс. статическая нагрузка, кг: 120
Материал крестовины: хромированный металл
Механизм качания: Top Gun
Материал подлокотников: мягкие накладки
Цвет подлокотников: в цвет кресла
Гарантийный срок: 12 мес
Наличие в салоне: нет
Страна происхождения: Китай
Ортопедические свойства: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Ценовая категория: стандарт
Подлокотники: Да
Диаметр штока колесных опор: 11 мм
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край