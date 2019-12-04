Характеристики

Стол с тумбой под холодильник, габарит: 1400/800х550/500х850 мм. Корпус тумбы должен быть выполнен из высококачественного плитного материала, облицованного пленками на основе термоактивных полимеров (класс эмиссии Е1) ГОСТ 32289 -2013, толщиной 16 мм, облицованного кромочным пластиком, изготовленным на основе поливинилхлорида с порошковым наполнителем методом экструзии, толщиной 2 мм. Фурнитура, выходящая на поверхность не должна иметь заусенцев, ребра торцов погонажных деталей должны быть притуплены. Использована фурнитура из высококачественной стали. Собирается на эксцентриковых стяжках. Крышка тубы должна быть выполнена из высококачественного плитного материала, облицованного пленками на основе термоактивных полимеров (класс эмиссии Е1)ГОСТ 32289 -2013, толщиной 32 мм, облицованного кромочным пластиком, изготовленным на основе поливинилхлорида с порошковым наполнителем методом экструзии, толщиной 2 мм. Тумба под холодильник у стола должна быть установлена на цоколь. Стол должен иметь г-образную форму. Документы, подтверждающие соответствие стандартам качества передаются при поставке Товара. Доставка, сборка Товара осуществляется за счет Поставщика. Цвет по согласованию с заказчиком.