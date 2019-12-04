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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол с тумбой под холодильник Макассар 1400/800х550/500х850ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 2ММ тумба устанавливается на цоколь/ стол г-образной формы ИП Ткаченко С.В. Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол с тумбой под холодильник Макассар 1400/800х550/500х850ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 2ММ тумба устанавливается на цоколь/ стол г-образной формы ИП Ткаченко С.В. Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол с тумбой под холодильник Макассар 1400/800х550/500х850ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 2ММ тумба устанавливается на цоколь/ стол г-образной формы ИП Ткаченко С.В. Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол с тумбой под холодильник Макассар 1400/800х550/500х850ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 2ММ тумба устанавливается на цоколь/ стол г-образной формы ИП Ткаченко С.В. Россия

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    Цена
    от 9071,22
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    Поставщики
    • Индивидуальный предприниматель Ткаченко Сергей Викторович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9071,22
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9071,22
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Стол с тумбой под холодильник, габарит: 1400/800х550/500х850 мм. Корпус тумбы должен быть выполнен из высококачественного плитного материала, облицованного пленками на основе термоактивных полимеров (класс эмиссии Е1) ГОСТ 32289 -2013, толщиной 16 мм, облицованного кромочным пластиком, изготовленным на основе поливинилхлорида с порошковым наполнителем методом экструзии, толщиной 2 мм. Фурнитура, выходящая на поверхность не должна иметь заусенцев, ребра торцов погонажных деталей должны быть притуплены. Использована фурнитура из высококачественной стали. Собирается на эксцентриковых стяжках. Крышка тубы должна быть выполнена из высококачественного плитного материала, облицованного пленками на основе термоактивных полимеров (класс эмиссии Е1)ГОСТ 32289 -2013, толщиной 32 мм, облицованного кромочным пластиком, изготовленным на основе поливинилхлорида с порошковым наполнителем методом экструзии, толщиной 2 мм. Тумба под холодильник у стола должна быть установлена на цоколь. Стол должен иметь г-образную форму. Документы, подтверждающие соответствие стандартам качества передаются при поставке Товара. Доставка, сборка Товара осуществляется за счет Поставщика. Цвет по согласованию с заказчиком.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9071,22c НДС

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