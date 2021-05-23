Цена без НДС, руб.
27278,55
Спецификация
Производство мебели
Характеристики
Шкаф-прихожая комбинированный, габарит: 1900*400/330*2100 . Габарит шкафа по согласованию с заказчиком в зависимости от размера ниш. Корпус шкафа должен быть выполнен из высококачественного плитного материала, облицованного пленками на основе термоактивных полимеров (класс эмиссии Е1) ГОСТ 32289-2013, толщиной 16 мм, облицованного кромочным пластиком, изготовленным на основе поливинилхлорида с порошковым наполнителем методом экструзии, толщиной 2 мм. Предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 4,00 мм. Фурнитура, выходящая на поверхность не должна иметь заусенцев, ребра торцов погонажных деталей должны быть притуплены. Используемая фурнитура должна быть из высококачественной стали. Собирается на эксцентриковых стяжках. Шкаф установлен на цоколь. Задняя стенка должна быть выполнена из древесных волокон методом горячего прессования со связующей карбамидоформальдегидной смолой, облицованного пленками на основе термоактивных полимеров, толщиной 4 мм. Наполнение шкафа должно включать: антресольную полку из плитного материала, облицованного пленками на основе термоактивных полимеров (класс эмиссии Е1), толщиной не менее 16 мм, 4 полки и вешало для одежды. В шкафу- прихожей должна быть предусмотрена ниша с полкой под чемоданны, панель с крючками и зеркалом. Крыша шкафа выполнена из высококачественного плитного материала, облицованного пленками на основе термоактивных полимеров (класс эмиссии Е1) ГОСТ 32289-2013, толщиной 32 мм, облицованного кромочным пластиком, изготовленным на основе поливинилхлорида с порошковым наполнителем методом экструзии, толщиной 2 мм. В крышу должный быть вмонтированы 3 мебельных точечных светильника. Документы, подтверждающие соответствие стандартам качества передаются при поставке Товара. Доставка, сборка Товара осуществляется за счет Поставщика. Цвет по согласованию.