Шкаф для одежды прихожая Макассар 1900х400/330х2100ММ 2-дверный под заказ ЛДСП 16ММ ПВХ 2ММ сталь вмонтированные мебельные точечные светильники 3ШТ/ антресольная полка 16ММ 4ШТ/ вешало для одежды/ ниша с полкой под чемоданы/ панель с крючками и зеркалом ИП Ткаченко С.В. Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды прихожая Макассар 1900х400/330х2100ММ 2-дверный под заказ ЛДСП 16ММ ПВХ 2ММ сталь вмонтированные мебельные точечные светильники 3ШТ/ антресольная полка 16ММ 4ШТ/ вешало для одежды/ ниша с полкой под чемоданы/ панель с крючками и зеркалом ИП Ткаченко С.В. Россия- Шкафы для одежды деревянные