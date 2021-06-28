Установка для очистки вод с комплектом наполнителей Oxidizer М3/Ч с комплектом наполнителей (Birm, сорбент "ОДМ", сорбент "МС", катионит, таблетированная соль) АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС КГ ММ ООО Экодар-ОПТ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка для очистки вод с комплектом наполнителей Oxidizer М3/Ч с комплектом наполнителей (Birm, сорбент "ОДМ", сорбент "МС", катионит, таблетированная соль) АТМ АТМ ГРАД ЦЕЛЬС КГ ММ ООО Экодар-ОПТ Россия- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод