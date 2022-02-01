Станок заточной Rezer EG 85-CN для цепей
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 5940₽
Вставка сменная СК-6.004 для сопла круглого СК20
Оборудование для нанесения гальванического покрытия
от 441,32₽
Станок фрезерный TFS 90/30 по дереву 400В 2200ВТ 90ММ 760х609х1140ММ 195КГ
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
от 138816,19₽
Станок заточной Кратон BG 14-14 для инструмента 413х280х320ММ 12.85КГ 2950ОБ/МИН 4 02 03 019
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 6550,74₽
Плиткорез ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 700ММ 33193-70_z01
Станки деревообрабатывающие специализированные
от 6468₽
Станок заточный для дереворежущего инструмента Rebir IKA1-85 для заточки пильных цепей различных типоразмеров
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 2500₽
Станок комбинированный деревообрабатывающий Д300
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 356000₽
Станок фрезерный Корвет 413 для выполнения фрезерных, сверлильных и шлифовальных операций по обработке металла, дерева, пластмассы 220В 350ВТ 190ММ 690х520х460ММ 47КГ ООО СТМ Россия
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Станок комбинированный деревообрабатывающий C-400 для комплексной обработки столярных изделий 7400ВТ 2200х1600х875ММ
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 549960₽
Глушитель АМТЕ-М-Н-М5 для станка CHIRON MILL 800FX 1454728
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Спираль транспортера DMG MORI для станка 2415118
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Ремень зубчатый 8М-640 36ММ для станка CHIRON MILL 800FX 1042769/Н58165870000
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана