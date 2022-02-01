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    Главная / Торговый портал / Оборудование для нанесения гальванического покрытия / Вставка В-01-100-540 для коллектора Надым
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вставка В-01-100-540 для коллектора Надым

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вставка В-01-100-540 для коллектора Надым- Оборудование для нанесения гальванического покрытия
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    Вставка В-01-100-540 для коллектора Надым

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    Поставщики
    • ООО "ГЕОРЕСУРС"
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      Спецификация
      Производство оборудования для нанесения гальванического покрытия
      Характеристики
      Минимальная партия
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