Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Алюминий необработанный; оксид алюминия (глинозем) / Глинозем метаталлургический ГОО
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Глинозем метаталлургический ГОО

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Глинозем метаталлургический ГОО- Алюминий необработанный; оксид алюминия (глинозем)
    12
    Глинозем метаталлургический ГОО

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 100,8
    В корзину
    Единица измерения:
    КГ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики

    Похожие товары

    Припой для пайки алюминия 34А Лента состоит из 66% алюминия, 28% меди, 6% кремния применяется для пайки алюминия и его сплавов ТУ 1-92-46-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы на основе первичного алюминия
    Не указана
    В корзину
    Припой для пайки алюминия 20А Чушка Состав включает в себя цинк, алюминий, медь, магний, цирконий и другие микролегирующие компоненты предназначен для бесфлюсовой пайки алюминия, алюминиевых сплавов  (в том числе алюминий с магнием), меди, цинка и других цветных металлов и их  комбинаций. ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы на основе первичного алюминия
    Не указана
    В корзину
    Фольга пищевая КонтинентПак алюминиевая 45СМх10М 9МКМ
    Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
    Не указана
    В корзину
    Пруток алюминиевый Д16 круглый 15ММ ГОСТ 21488-97
    Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов
    от 300
    В корзину
    Фольга пищевая Стандартная алюминий пищевой 44СМх100М 10МКМ 218531
    Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
    от 450
    В корзину
    Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся 50ММх50М АО "Завод ЛИТ"
    Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
    от 1000
    В корзину
    Алюминий в чушках АК7ч 270х80ММ 17КГ ГОСТ 1583-93
    Алюминий первичный
    Не указана
    В корзину
    Фольга пищевая 29СМх10М 11МКМ
    Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
    от 42,48
    В корзину
    Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся ЛАС-А 50ММх50М
    Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
    от 984,16
    В корзину
    Лента алюминиевая скотч Kraftpremium 50ММх50М
    Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
    Не указана
    В корзину
    Труба фасонная ТА 16.01.00.001 1975х96ММ АМг2 ООО "Курганхиммаш" ТУ 1-2-452-83
    Трубы алюминиевые
    от 81499,86
    В корзину
    Припой для пайки алюминия 35А Чушка является сплавом 72% алюминия, 21% меди и 7% кремния предназначен для пайки алюминия и его сплавов. ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы на основе первичного алюминия
    Не указана
    В корзину
    Позвонить