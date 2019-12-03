Припой для пайки алюминия 34А Лента состоит из 66% алюминия, 28% меди, 6% кремния применяется для пайки алюминия и его сплавов ТУ 1-92-46-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Сплавы на основе первичного алюминия
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Припой для пайки алюминия 20А Чушка Состав включает в себя цинк, алюминий, медь, магний, цирконий и другие микролегирующие компоненты предназначен для бесфлюсовой пайки алюминия, алюминиевых сплавов (в том числе алюминий с магнием), меди, цинка и других цветных металлов и их комбинаций. ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия
Сплавы на основе первичного алюминия
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Фольга пищевая КонтинентПак алюминиевая 45СМх10М 9МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
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Пруток алюминиевый Д16 круглый 15ММ ГОСТ 21488-97
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов
от 300₽
Фольга пищевая Стандартная алюминий пищевой 44СМх100М 10МКМ 218531
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 450₽
Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся 50ММх50М АО "Завод ЛИТ"
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 1000₽
Алюминий в чушках АК7ч 270х80ММ 17КГ ГОСТ 1583-93
Алюминий первичный
Не указана
Фольга пищевая 29СМх10М 11МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 42,48₽
Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся ЛАС-А 50ММх50М
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 984,16₽
Лента алюминиевая скотч Kraftpremium 50ММх50М
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
Не указана
Труба фасонная ТА 16.01.00.001 1975х96ММ АМг2 ООО "Курганхиммаш" ТУ 1-2-452-83
Трубы алюминиевые
от 81499,86₽
Припой для пайки алюминия 35А Чушка является сплавом 72% алюминия, 21% меди и 7% кремния предназначен для пайки алюминия и его сплавов. ЗАО "Завод припоев" Россия
Сплавы на основе первичного алюминия
Не указана