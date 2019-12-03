Припой для пайки алюминия 34А Лента состоит из 66% алюминия, 28% меди, 6% кремния применяется для пайки алюминия и его сплавов ТУ 1-92-46-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 20А Чушка Состав включает в себя цинк, алюминий, медь, магний, цирконий и другие микролегирующие компоненты предназначен для бесфлюсовой пайки алюминия, алюминиевых сплавов (в том числе алюминий с магнием), меди, цинка и других цветных металлов и их комбинаций. ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Фольга пищевая КонтинентПак алюминиевая 45СМх10М 9МКМ Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм Не указана В корзину

Пруток алюминиевый Д16 круглый 15ММ ГОСТ 21488-97 Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов от 300 ₽ В корзину

Фольга пищевая Стандартная алюминий пищевой 44СМх100М 10МКМ 218531 Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм от 450 ₽ В корзину

Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся 50ММх50М АО "Завод ЛИТ" Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм от 1000 ₽ В корзину

Алюминий в чушках АК7ч 270х80ММ 17КГ ГОСТ 1583-93 Алюминий первичный Не указана В корзину

Фольга пищевая 29СМх10М 11МКМ Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм от 42,48 ₽ В корзину

Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся ЛАС-А 50ММх50М Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм от 984,16 ₽ В корзину

Лента алюминиевая скотч Kraftpremium 50ММх50М Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм Не указана В корзину

Труба фасонная ТА 16.01.00.001 1975х96ММ АМг2 ООО "Курганхиммаш" ТУ 1-2-452-83 Трубы алюминиевые от 81499,86 ₽ В корзину