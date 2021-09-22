Стол письменный для руководителя Ekis 1483551 каркас ДСП ДСП 2260х2000х735ММ дуб светлый на опорной тумбе с приставкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для руководителя Ekis 1483551 каркас ДСП ДСП 2260х2000х735ММ дуб светлый на опорной тумбе с приставкой- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений