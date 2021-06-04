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    Главная / Торговый портал / Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен / Облицовка стен плиткой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Облицовка стен плиткой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Облицовка стен плиткой- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
    7
    Облицовка стен плиткой

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    Поставщики
    • ДОЛГАЛЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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      Спецификация
      Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "АРМ-СТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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