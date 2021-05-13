Выполнение работ по разборке облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов
Работы отделочные декоративные
от 588₽
Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и производству необходимых путевых ремонтных работ на подъездном пути протяженность 5КМ, 8 стрелочных переводов , 6 неохраняемых переездов, один охраняемый переезд КЗИТ, ООО
Работы отделочные декоративные
от 52848,48₽
Выполнение работ по замене искусственной травы на террасе ресторана "Сан-Ремо" в Главном корпусе Курортного комплекса "Надежда"
Работы отделочные декоративные
от 473000₽
Выполнение работ Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
Работы отделочные декоративные
от 28,62₽
Выполнение работ по укладке травмобезопасного напольного покрытия резинового
Работы отделочные декоративные
от 495224,37₽
Выполнение работ по установке уголков на клее ПВХ
Работы отделочные декоративные
от 55,78₽
Выполнение работ по покрытию поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз
Работы отделочные декоративные
от 56,3₽
Выполнение работ по устройству стяжек керамзитобетонных толщиной 20ММ
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по разборке перегородок каркасных деревянных
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по разборке подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по укладке накладного профиля с покрытием из алюминиевых сплавов шириной 60ММ
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по монтажу решетки оконной с ячейкой 10х10ММ
Работы отделочные декоративные
от 1770₽