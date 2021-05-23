Шкаф для одежды и документов комбинированный Система М ПК-ШК-КШ240х150-В1-179 1500х680х2400ММ двери раздвижные (купе) 2-дверный дуб Ферраре ЛДСП

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды и документов комбинированный Система М ПК-ШК-КШ240х150-В1-179 1500х680х2400ММ двери раздвижные (купе) 2-дверный дуб Ферраре ЛДСП- Шкафы для одежды деревянные