Лента стальная нержавеющая 0.3ММ 195ММ М НТ О 08Х18Н10Т 3 А

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента стальная нержавеющая 0.3ММ 195ММ М НТ О 08Х18Н10Т 3 А- Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм