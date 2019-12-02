Дозатор пипеточный переменного объема Thermo Fisher Scientific Лайт 5-50МКЛ одноканальный 4640092

Дозатор пипеточный переменного объема Thermo Fisher Scientific Лайт ДПМП-8-30-300 30-300МКЛ многоканальный 4660022
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
от 23450₽
Дозатор пипеточный переменного объема Biohit Proline Plus 500-5000МКЛ одноканальный 728080
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
от 12940₽
Весы Масса МК-15.2-RP10 средний (III) 15КГ 2/5Г 340х245ММ с печатью этикеток
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
от 54000₽
Весы торговые Твес ВЭУ 15С-1/2/5-СТ-А/51 средний (III) 15КГ 1/2/5Г 270х230ММ
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
от 16800₽
Весы напольные Штрих-М МП 150-20.50 АГ1 Лайт средний (III) 150КГ 20Г 400х500ММ со стойкой
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
от 32400₽
Устройство взвешивания УВ-1000/4 1810КГ 1000х1000х100ММ -50...+65ГРАД ЦЕЛЬС IP65/IP68 ООО «Тюмень Прибор»
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
от 275280₽
Дозатор пипеточный механический варьируемого объема Biohit mLINE 30-300МКЛ восьмиканальный 725140
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
от 43896,06₽
Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема Thermo Fisher Scientific Лайт 100-1000МКЛ одноканальный 4640062
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
от 6477,55₽
Дозатор пипеточный переменного объема Экросхим ЭКОХИМ-ОП-1-100-1000 (New) 100-1000МКЛ одноканальный
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
от 5657,17₽
Дозатор пипеточный переменного объема Thermo Fisher Scientific Блэк 10-100МКЛ одноканальный 4642072
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
от 7790,56₽
Дозатор пипеточный механический Экохим 100-1000МКЛ одноканальный 121ГРАД ЦЕЛЬС ПЭ-1.75.30.30.0040
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
Не указана
Дозатор пипеточный Biohit mLINE 1000-10000МКЛ одноканальный 2-02396 Финляндия
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
Не указана