Тройник Т I 1020x16-К60-720x16-К60-5.4-УХЛ ТУ 1469-042-78795288-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тройник Т I 1020x16-К60-720x16-К60-5.4-УХЛ ТУ 1469-042-78795288-2014- Фитинги для труб стальные, кроме литых