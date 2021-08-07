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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов / Изготовление медали 70ММ
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    Изготовление медали 70ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Изготовление медали 70ММ- Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
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    Изготовление медали 70ММ

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    Поставщики
    • ПОТЕПАЛОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
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      Характеристики
      Минимальная партия
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