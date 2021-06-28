Парогенератор электрический мобильный Паргарант ПГЭ-7.5М 380В синий 7.5КВТ М3 720x400x750ММ с паровым шлангом, фитинги с обоих концов (ПГЭ-7.5М) 20М и паровым копьем (ПГЭ-7.5М)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Парогенератор электрический мобильный Паргарант ПГЭ-7.5М 380В синий 7.5КВТ М3 720x400x750ММ с паровым шлангом, фитинги с обоих концов (ПГЭ-7.5М) 20М и паровым копьем (ПГЭ-7.5М)- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки