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    Главная / Торговый портал / Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений / Устройство пароизоляции крыши
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Устройство пароизоляции крыши

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство пароизоляции крыши- Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
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    Устройство пароизоляции крыши

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    М2
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