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    Главная / Торговый портал / Провода и кабели связи полевые / Провод связи полевой П-274М 2 0.5ММ2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод связи полевой П-274М 2 0.5ММ2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод связи полевой П-274М 2 0.5ММ2- Провода и кабели связи полевые
    11
    Провод связи полевой П-274М 2 0.5ММ2

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 8083,94
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7941
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9529,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9529,2c НДС
    • ООО "АЛЕКС-АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6736,61
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8083,94
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Стандарт: ТУ Количество жил, шт: 2 Оболочка: полиэтилен Цвет: черный Тип: П274/ГСП Сечение, мм?: 0,5
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Республика Татарстан (Татарстан), Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область
      Подробнее
      8083,94c НДС

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