Краскопульт с верхним бачком STAYER AirPro PROFESSIONAL 170-310л/мин 1.4ММ 0.6ЛИТР(ДМ³)
Распылители
от 1678,27₽
Краскораспылитель пневматический HVLP Зубр КПЭ-350 220В 1.8ММ краскопульт 1ШТ, стакан для измерения вязкости 1ШТ, руководство по эксплуатации 1ШТ 800МЛ 260х120х230ММ
Распылители
от 8980₽
Краскопульт "Matrix" 0.6ЛИТР(ДМ³) верхний бочок
Распылители
от 1140₽
Краскопульт ручной пневматический Fubag 178л/мин 1.5ММ 3.5атм
Распылители
от 2220₽
Краскопульт электрический Зубр Мастер КПЭ-750 0-800МЛ/МИН 2.6ММ 0.8Л 750ВТ 94878
Распылители
от 6474₽
Краскопульт Зубр 1.8ММ 0.8ЛИТР(ДМ³) 300ВТ электрический HVLP
Распылители
Не указана
Краскопульт Zitrek СО-71В 300Л/МИН 2.05ММ 0.35Л 165х260х93 018-0900
Распылители
от 2628₽
Краскопульт Metabo FSP 1000 S 4.5барМПа 240л/мин
Распылители
от 5200,26₽
Краскопульт DeVilbiss FLG 5 2барМПа 277л/мин 1.4ММ
Распылители
от 10200₽
Краскопульт электрический ЗУБР ЗКПЭ-120 0.8ЛИТР(ДМ³) 120ВТ ГОСТ 20223-74
Распылители
от 2881,56₽
Краскопульт INTERTOOL HP, PT-0204 5АТММЕГАПА 190Л/МИН 0.588КГ 1.5ММ 600Л 120х140х225
Распылители
от 1800₽
Умножитель распылителя NORDSON ENCORE 1608279 100КВТ в комплекте с корпусом
Распылители
от 188000₽